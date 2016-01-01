طريقة عمل الفتوش .. تقليدية وبالبرغل

طريقة عمل الفتوش
تعتبر طريقة عمل الفتوش من أشهى انواع السلطات؛ حيث ان طريقة عمل الفتوش من المقبلات الشامية المعروفة، ويتم تحضيره بشكل خاص في شهر رمضان المبارك أو في الأيام العادية، وذلك لما له من مذاق مميز وشهي.
لذا سنقوم بتقديم أكثر من طريقة عمل الفتوش بالخطوات والصور.
وقت التحضير: 30 دقيقة
تكفي لـ : 4 اشخاص
طريقة عمل سلطة الفتوش
مقادير طريقة سلطة عمل الفتوش
2 طماطم متوسط الحجم
2 فلفل أحمر
1 فجل
2 خيار حجم وسط
1 رأس خس
3 البصل الأخضر
1/2 كوب نعناع
1 كوب بقدونس
2 رغيف خبز عربي، مقطع مكعبات ومحمّص
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
6 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
سماق
ملح
2 فص ثوم
طريقة عمل سلطة الفتوش :
1- نقطع الطماطم والخيار والفجل والفلفل مكعبات.
2- يقطع الخس ويفرم النعناع والبقدونس، ثم نخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض، ثم نضيف على سلطة الفتوش السماق.
3- لتحضير الصلصة: نفرم الثوم ونضيف اليه عصير الليمون وزيت الزيتون والملح، ونضيفهم الى مكونات سلطة الفتوش ونخلطهم جيدا.
4- ثم نضع مكعبات الخبز المحمص فى الطبق، وعليه الخضار، ثم نقدم سلطة الفتوش.
طريقة عمل الفتوش منال العالم
مكونات طريقة عمل الفتوش منال العالم :
ثلاث من الخبز العربي
ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم
ثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجم
حبة واحدة من الفلفل الأخضر المقسم إلى قطع صغيرة الحجم
خمسة حبات من الفجل مقسمة إلى أجزاء صغيرة الحجم
ربع كاس من النعناع الطازج المفروم ناعم
ربع كأس من البقدونس الأخضر المفروم ناعم
ست عيدان من الخس مفرومة ناعم
مقادير صوص الفتوش منال العالم :
ثلث كأس من عصير الليمون الطازج.
ثلث كأس من زيت الزيتون.
فصان من الثوم المفروم صغيرة الحجم.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.
طريقة عمل الفتوش منال العالم :
1- نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ونضع بعض زيت الزيتون عليه، ثم نتركه في الفرن ليتم تحميصه، وتحته ورق الزبدة، ونتركه على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مقرمش.
2- نقوم بتضيع الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والفجل والبصل والخس إلى قطع صغيرة الحجم.
3- نضيف عليهم البقدونس والنعناع المفرومين.
4- نقوم بإعداد الصوص عن طريق خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون، والثوم المفروم والملح والفلفل المطحون، ثم نوزع الصوص على قطع السلطة.
5- نضيف قطع الخبز المقرمش على سطح سلطة الفتوش، ثم نضع أوراق النعناع على السطح للتزيين، وتقدم.
طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري
مكونات طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري :
ثلاث من الخبز العربي
ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم
ثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجم
حبة واحدة من الفلفل الأخضر المقسم إلى قطع صغيرة الحجم
خمسة حبات من الفجل مقسمة إلى أجزاء صغيرة الحجم
ربع كاس من النعناع الطازج المفروم ناعم
ربع كأس من البقدونس الأخضر المفروم ناعم
ست عيدان من الخس مفرومة ناعم
مقادير صوص الفتوش منال العالم السوري :
ثلث كأس من عصير الليمون الطازج.
ثلث كأس من زيت الزيتون.
فصان من الثوم المفروم صغيرة الحجم.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.
طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري :
1- نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ونضع بعض زيت الزيتون عليه، ثم نتركه في الفرن ليتم تحميصه، وتحته ورق الزبدة، ونتركه على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مقرمش.
2- نقوم بتضيع الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والفجل والبصل والخس إلى قطع صغيرة الحجم.
3- نضيف عليهم البقدونس والنعناع المفرومين.
4- نقوم بإعداد الصوص عن طريق خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون، والثوم المفروم والملح والفلفل المطحون، ثم نوزع الصوص على قطع السلطة.
5- نضيف قطع الخبز المقرمش على سطح السلطة، ثم نضع أوراق النعناع على السطح للتزيين، ويقدم الفتوش.
طريقة عمل الفتوش اللبناني
مقادير طريقة عمل الفتوش اللبناني :
6 أشخاص خبز عربي أسمر( خبيز)
3 ملاعق صغيرة زيت الزيتون البكر
1 1/4 ملعقة صغيرة سماق
1/4 كوب عصير ليمون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 رأس خس كبيرة مقطعة
2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
2 حبة خيار صغيرة مقطعة مكعبات ومنزوعة البذور
1/2 كوب شرائح رفيعة من البصل الأحمر
1 3 كوب من النعناع الطازج المقطع
طريقة عمل الفتوش اللبناني :
1- يتم تسخين الفرن على درجة 176 سيليزيوس، ونضع الخبز في صينية كبيرة مقطع إلى نصفين، ويتم دهن الخبز بملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم نتركه حتى يصبح لونه ذهبي، ومقرمش، وعندما يبرد الخبز يتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة.
2- يتم تقطيع الخس، الطماطم، الخيار و البصل، النعناع، الخبز المحمص، ووضعهم مع بعضهم البعض وخلط مكونات سلطة الفتوش.
3- يتم إضافة عصير الليمون، الملح، الفلفل، ملعقتين زيت الزيتون والسماق على الخضروات، ثم اتركيه 15 دقيقة، ووضع الخبر المقطع أعلاه، ثم تقدم سلطة الفتوش.
طريقة عمل الفتوش بالبرغل
مقادير طريقة عمل الفتوش بالبرغل :
4 حزمة بقدونس
حبة طماطم حجم كبير
3 حبات خيار حجم صغير
ربع كوب عصير ليمون حامض
ملعقة صغيرة من الملح
نصف كوب من البرغل الناعم
ربع كوب من زيت زيتون
خس للزينة
طريقة عمل الفتوش بالبرغل:
1- قوم بغسل البرغل ثم ضعه في قدر و اغمريه بالماء، يتم وضعه حتى يغلي ثم إرفع القدر، اغسلي البرغل بالماء البارد وتصفيته من الماء .
2- غسل جميع الخضروات وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ووضعها في وعاء.
3- يتم وضع الملح و عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون، وخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم تقديمها، وتزين سلطة الفتوش بالخس.
التعليقات على طريقة عمل الفتوش .. تقليدية وبالبرغل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق