طريقة عمل الفتوش .. تقليدية وبالبرغل



طريقة عمل الفتوش طريقة عمل الفتوش

تعتبر طريقة عمل الفتوش من أشهى انواع السلطات؛ حيث ان طريقة عمل الفتوش من المقبلات الشامية المعروفة، ويتم تحضيره بشكل خاص في شهر رمضان المبارك أو في الأيام العادية، وذلك لما له من مذاق مميز وشهي.



لذا سنقوم بتقديم أكثر من طريقة عمل الفتوش بالخطوات والصور.



وقت التحضير: 30 دقيقة

تكفي لـ : 4 اشخاص

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طريقة عمل سلطة الفتوشمقادير طريقة سلطة عمل الفتوش2 طماطم متوسط الحجم2 فلفل أحمر1 فجل2 خيار حجم وسط1 رأس خس3 البصل الأخضر1/2 كوب نعناع1 كوب بقدونس2 رغيف خبز عربي، مقطع مكعبات ومحمّص2 ملعقة كبيرة زيت زيتون6 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامضسماقملح2 فص ثومطريقة عمل سلطة الفتوش :1- نقطع الطماطم والخيار والفجل والفلفل مكعبات.2- يقطع الخس ويفرم النعناع والبقدونس، ثم نخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض، ثم نضيف على سلطة الفتوش السماق.3- لتحضير الصلصة: نفرم الثوم ونضيف اليه عصير الليمون وزيت الزيتون والملح، ونضيفهم الى مكونات سلطة الفتوش ونخلطهم جيدا.4- ثم نضع مكعبات الخبز المحمص فى الطبق، وعليه الخضار، ثم نقدم سلطة الفتوش.طريقة عمل الفتوش منال العالممكونات طريقة عمل الفتوش منال العالم :ثلاث من الخبز العربيثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجمثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجمحبة واحدة من الفلفل الأخضر المقسم إلى قطع صغيرة الحجمخمسة حبات من الفجل مقسمة إلى أجزاء صغيرة الحجمربع كاس من النعناع الطازج المفروم ناعمربع كأس من البقدونس الأخضر المفروم ناعمست عيدان من الخس مفرومة ناعممقادير صوص الفتوش منال العالم :ثلث كأس من عصير الليمون الطازج.ثلث كأس من زيت الزيتون.فصان من الثوم المفروم صغيرة الحجم.نصف ملعقة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.طريقة عمل الفتوش منال العالم :1- نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ونضع بعض زيت الزيتون عليه، ثم نتركه في الفرن ليتم تحميصه، وتحته ورق الزبدة، ونتركه على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مقرمش.2- نقوم بتضيع الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والفجل والبصل والخس إلى قطع صغيرة الحجم.3- نضيف عليهم البقدونس والنعناع المفرومين.4- نقوم بإعداد الصوص عن طريق خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون، والثوم المفروم والملح والفلفل المطحون، ثم نوزع الصوص على قطع السلطة.5- نضيف قطع الخبز المقرمش على سطح سلطة الفتوش، ثم نضع أوراق النعناع على السطح للتزيين، وتقدم.طريقة عمل الفتوش منال العالم السوريمكونات طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري :ثلاث من الخبز العربيثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجمثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجمحبة واحدة من الفلفل الأخضر المقسم إلى قطع صغيرة الحجمخمسة حبات من الفجل مقسمة إلى أجزاء صغيرة الحجمربع كاس من النعناع الطازج المفروم ناعمربع كأس من البقدونس الأخضر المفروم ناعمست عيدان من الخس مفرومة ناعممقادير صوص الفتوش منال العالم السوري :ثلث كأس من عصير الليمون الطازج.ثلث كأس من زيت الزيتون.فصان من الثوم المفروم صغيرة الحجم.نصف ملعقة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري :1- نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ونضع بعض زيت الزيتون عليه، ثم نتركه في الفرن ليتم تحميصه، وتحته ورق الزبدة، ونتركه على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مقرمش.2- نقوم بتضيع الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والفجل والبصل والخس إلى قطع صغيرة الحجم.3- نضيف عليهم البقدونس والنعناع المفرومين.4- نقوم بإعداد الصوص عن طريق خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون، والثوم المفروم والملح والفلفل المطحون، ثم نوزع الصوص على قطع السلطة.5- نضيف قطع الخبز المقرمش على سطح السلطة، ثم نضع أوراق النعناع على السطح للتزيين، ويقدم الفتوش.طريقة عمل الفتوش اللبنانيمقادير طريقة عمل الفتوش اللبناني :6 أشخاص خبز عربي أسمر( خبيز)3 ملاعق صغيرة زيت الزيتون البكر1 1/4 ملعقة صغيرة سماق1/4 كوب عصير ليمون1/2 ملعقة صغيرة ملح1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون1 رأس خس كبيرة مقطعة2 حبة طماطم مقطعة مكعبات2 حبة خيار صغيرة مقطعة مكعبات ومنزوعة البذور1/2 كوب شرائح رفيعة من البصل الأحمر1 3 كوب من النعناع الطازج المقطعطريقة عمل الفتوش اللبناني :1- يتم تسخين الفرن على درجة 176 سيليزيوس، ونضع الخبز في صينية كبيرة مقطع إلى نصفين، ويتم دهن الخبز بملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم نتركه حتى يصبح لونه ذهبي، ومقرمش، وعندما يبرد الخبز يتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة.2- يتم تقطيع الخس، الطماطم، الخيار و البصل، النعناع، الخبز المحمص، ووضعهم مع بعضهم البعض وخلط مكونات سلطة الفتوش.3- يتم إضافة عصير الليمون، الملح، الفلفل، ملعقتين زيت الزيتون والسماق على الخضروات، ثم اتركيه 15 دقيقة، ووضع الخبر المقطع أعلاه، ثم تقدم سلطة الفتوش.طريقة عمل الفتوش بالبرغلمقادير طريقة عمل الفتوش بالبرغل :4 حزمة بقدونسحبة طماطم حجم كبير3 حبات خيار حجم صغيرربع كوب عصير ليمون حامضملعقة صغيرة من الملحنصف كوب من البرغل الناعمربع كوب من زيت زيتونخس للزينةطريقة عمل الفتوش بالبرغل:1- قوم بغسل البرغل ثم ضعه في قدر و اغمريه بالماء، يتم وضعه حتى يغلي ثم إرفع القدر، اغسلي البرغل بالماء البارد وتصفيته من الماء .2- غسل جميع الخضروات وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ووضعها في وعاء.3- يتم وضع الملح و عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون، وخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم تقديمها، وتزين سلطة الفتوش بالخس.