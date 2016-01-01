لن يتغير لونه .. حيلة بسيطة للحفاظ على لون الموز لأطول فترة

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حيلة بسيطة للحفاظ على لون الموز

يعتبر الموز من أكثر الفواكه الصحية المغذية، والتي يحتاج الجسم تناولها خلال هذه الفترة، فهو يقوي المناعة ويرطب الجسم في رمضان لذا يفضل تناوله في السحور.

الاحتفاظ بالموز مشكلة تؤرق الجميع فبمجرد أن تمر ساعات على الاحتفاظ بالموز يبدأ يتغير لونه ويصبح رطبا وتتغير القشرة للون الأسود، مما يستدعي الانتهاء منه أو استخدامه فورا.

موقع bright side قدم حيلة ذكية للحفاظ على الموز دون تغيير لونه لأطول فترة ممكنة وهي استخدام الورق البلاستيك ، اليك الطريقة:

قومي بلف أكياس بلاستيكية التي تستخدمينها في تغليف الأجبان وغيرها، ولفيها على عنق الموز من أعلى عدة طبقات ، على أن يتم ذلك مع كل ثمرة موز منفصلة عن الأخرى.

فائدة لف رأس الموز بالكيس البلاستيكي يحد من إطلاق غاز الايثلين عبر عنق الموز حتى لا يفسد ويتغير لونه.

المصدر: موقع Bright Side

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