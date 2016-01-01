يقترح خبراء مؤسسة "روس آتوم" استخدام الفيروسات التي تهاجم البكتيريا لتوصيل النظائر المشعة إلى الخلايا السرطانية بهدف علاج مختلف أنواع السرطان. بابتكار دواء شعاعي مناسب.
ويفيد موقع المؤسسة، بأنه وفقا لهذه المواد، يجب على علماء معهد الراديوم في بطرسبورغ (أحد معاهد مؤسسة "روس آتوم")، إعداد ما يتطلب لابتكار مستحضر شعاعي يؤثر في الفيروس MS2 المهاجم للبكتيريا لاستخدامه في علاج مختلف أنواع السرطان.
والفيروس MS2، يهاجم خلايا بكتيريا الإشريكة القولونية وغير ضار بالإنسان. وتكمن فائدته للطب الحيوي، في أنه "حاوية" تشبه كرة القدم بمقاسات نانوية، يمكن تحميلها جزيئة الدواء أو النظير المشع لإيصاله إلى موضع الخلايا السرطانية. وتعتبر نويدات ألفا المشعة مثل الراديوم- 223 ، ذات تاثير علاجي جيد، وقد أثبتت دراسة علمية إمكانية دمجها بدقائق نانوية محددة المقاس، بما فيها الفيروس المضاد للبكتيريا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "روس آتوم" تقترح استخدام الفيروسات لعلاج السرطان "نوويا"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق