

خبير فيروسات: انتهاء وباء كورونا في الصيف.. والصحة العالمية تعلق خبير فيروسات: انتهاء وباء كورونا في الصيف.. والصحة العالمية تعلق

تساؤلات كثيرة درات الفترة الأخيرة حول ما إذا كان فيروس كورونا المستجد سيتنهي مع حلول فصل الصيف أم لا.



وأوضح خبير علم الفيروسات الروسي أناتولي التشتاين، أنه من المفترض أن يتباطأ انتشار الفيروس في الصيف، وهذا ليس مرتبطا بافتراضات التأثير السلبي للحرارة والأشعة الشمسية في فيروس كورونا المستجد، وفقا لـ"روسيا اليوم".



وقال،"أناتولي" في لقاء تليفزيوني، إن انتهاء كورونا ليس مرتبطا بالطقس الحار أو أن ضوء الشمس سيدمر الفيروس بجسم الإنسان، ولكن لأن مناعة جسم الإنسان في الصيف أقوى، والناس يتباعدون حينها ولا يشكلون تجمعات كبيرة في أماكن مغلقة كما في الشتاء، وهو الأمر الذي سيؤدي لانخفاض انتشار الوباء في الصيف.

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وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إلى الآن ما يؤكد تأثير درجة حرارة الهواء في قدرة الفيروس على البقاء.الصحة العالمية تعلقوكانت منظمة الصحة العالمية نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" في إبريل الماضي، بيانا قالت فيه: "هل تعلم: يستطيع فيروس كورونا أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء".هل تعلم: يستطيع #فيروس_كورونا أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء. وقد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف.اتبع احتياطات الوقاية أينما تعيش ومهما كان المناخ. pic.twitter.com/JZFkporsjM— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 26, 2020وأضافت المنظمة الدولية: "الفيروس قد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف".ونصحت "الصحة العالمية" باتباع احتياطات الوقاية أينما يعيش الشخص ومهما كان المناخ.