ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 751 جنيها للجرام

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صورة الخبر: ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 751 جنيها للجرام
ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 751 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعاً بقيمة 8 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1692 دولار إلى 1720 دولار مع توقعات باستمرار الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم في مصر


عيار 18 : 643.70 جنيه

عيار 21 : 751 جنيها

عيار 24 : 858.25 جنيه

الجنيه الذهب : 6008 جنيها

السعر العالمي : 1720 دولار

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة عالمياً أدى إلى زيادة أسعار الذهب، نتيجة استمرار الضبابية حول وضع الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا.

ويترقب العالم الوصول إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، وتقوم الدول بالتخفيف من إجراءات إغلاق الاقتصاد، ومنها إيطاليا والولايات المتحدة لإعادة الحياة لاقتصاداتها.


ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18% العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.

المصدر: اليوم السابع

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