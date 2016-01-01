10 أعراض تدل على الإصابة بالتهاب الكلى



التهاب الكلى التهاب الكلى



قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض الاعراض والعلامات التى تؤكد على الاصابة بالتهابات الكلى.



1- اذا كنت تعاني من التعب الدائم ..



عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يمكن أن تتراكم السموم.و قد تشعر بالتعب أو الضعف أو صعوبة في التركيز. تصنع الكلى هرمونًا يخبر جسمك بتكوين خلايا الدم الحمراء، إذا كان لديك عدد أقل من الدم ، فلا يمكن لدمك نقل كمية الأكسجين إلى العضلات والمخ.

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2- اذا كنت تعاني من قلة النوم ..تُظهر الدراسات وجود صلة محتملة بين توقف التنفس أثناء النوم ومرض الكلى المزمن (CKD) ،والذي يؤدي مع مرور الوقت إلى الفشل الكلوي. قد يضر توقف التنفس أثناء النوم الكليتين جزئيًا عن طريق منع جسمك من الحصول على ما يكفي من الأكسجين. قد يؤدي مرض الكلى المزمن CKD بدوره إلى توقف التنفس أثناء النوم عن طريق تضييق الحلق وتراكم السموم وطرق أخرى.3-هل لديك حكة في الجلد ..قد يحدث هذا إذا كانت الكليتان لا تستطيعان طرد السموم وتراكمهما في الدم. يمكن أن يسبب ذلك طفح جلدي أو يجعلك تشعر بالحكة في كل مكان. بمرور الوقت ، قد لا تتمكن الكليتان من تحقيق التوازن بين المعادن والعناصر الغذائية في جسمك.، مما قد يجعل بشرتك جافة وتتعرض لحكة في الجلد .4- تورم الوجه والقدمين ..عندما لا تستطيع الكليتان التخلص من الصوديوم جيدًا ، تتراكم السوائل في جسمك. قد يؤدي ذلك إلى انتفاخ اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو وجه منتفخ. قد تلاحظ تورمًا خصوصًا في قدميك وكاحليك. ويمكن أن يظهر تسرب البروتين في البول كانتفاخ حول عينيك.5- تشنجات العضلاتيمكن أن تكون التقلصات في ساقيك وفي أي مكان آخر علامة على ضعف وظائف الكلى. يمكن أن يؤدي عدم التوازن في مستويات الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم أو الشوارد الأخرى إلى مقاطعة عمل عضلاتك وأعصابك.6- ضيق التنفسعندما يكون لديك مرض في الكلى ، فإن أعضائك لا تنتج ما يكفي من هرمون يسمى إرثروبويتين. تشير الهرمونات إلى جسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء. بدونها ، يمكن أن تصاب بفقر الدم وتشعر بضيق في التنفس. سبب آخر هو تراكم السوائل. قد تجد صعوبة في التقاط أنفاسك. في الحالات الخطيرة.7- عدم التركيزعندما لا تقوم الكلى بتصفية جميع النفايات من جسمك ، يمكن أن تؤثر السموم على دماغك. قد يمنع فقر الدم دماغك من الأكسجين الذي يحتاجه. قد تشعر بالدوار وتعاني من مشكلة في التركيز والذاكرة. قد تشعر بالارتباك لدرجة أنك تواجه مشكلة في القيام حتى بالمهام البسيطة.8- قلة الشهيةيمكن أن يسبب مرض الكلى الغثيان أو القيء ويزعج معدتك. قد يتسبب هذا في انعدام الرغبة في تناول الطعام. قد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى فقدان الوزن.9- رائحة النفس الكريهةعندما لا تستطيع الكلى تصفية الفضلات ، يمكن أن يسبب حالة تسمى uremia. يمكن أن يجعل رائحة فمك كريهة أيضا ، السموم في مجرى الدم الخاص بك يمكن أن تعطي الطعام طعم معدني في فمك .10 -البول الرغوي أو البني أو الدموييمكن أن يكون البول الرغوي علامة على وجود الكثير من البروتين يسمى الألبومين. يمكن أن ينتج عن مشاكل في الكلى. لذلك يمكن أن يكون لونه بنيًا أو شاحبًا جدًا. قد تؤدي وظيفة الكلى المعيبة أيضًا إلى تسرب الدم إلى المثانة. يمكن أن يكون الدم في البول ناتجًا عن حصوات الكلى أو الأورام أو العدوى.