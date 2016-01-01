

تعرف على فوائد تناول الخروب تعرف على فوائد تناول الخروب



يعد الخروب من المشروبات الرمضانية والذي يتناوله البعض مجروش دون شربه عصير، وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل حمدي الجندي فوائد الخروب الرهيبه:

1- الخروب يضبط حركة الأمعاء ، فيمنع الإسهال والإمساك.

2- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص ا...لسموم من الأمعاء ويقضي علي الجراثيم .



3- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية .

4- الخروب يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية .

5- الخروب ينشط وظائف الكلي ، ويخلص الجسم من الماء الزائد .



6- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية

7- الخروب يقلل حالات القيء .

8- الخروب ينشط الدورة الدموية .

9- الخروب يقوي جهاز المناعة .

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10- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول .11- الخروب يمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ .11- عسل الخروب هو شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكابة والتعب والكسل .12- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.13- الخروب يحتوى على المعادن البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الحديد ، الفسفور ، المنغنيز ، النحاس ، النيكل ، المغنيسيوم .