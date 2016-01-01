أسباب الصداع النصفي فى رمضان

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي فى رمضان ،ويرجع لك لتغير مواعيد تناول الوجبات ولأسباب كثيرة لذلك نصح موقع هيلثي بتجنب هذه الأسباب للحد من الصداع النصفي .
وفقا لما نشره الموقع فأن الصداع النصفي له محفزات تساعد على حدوثه وهي تتمثل فيما يلي :
-الجوع: يحدث الصداع النصفي بسبب نقص السوائل في الجسم،مما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم خلال فترة الصيام ،لذلك من الضروري عدم إهمال وجبة السحور ،حتي لا يفقد الجسم السوائل والسكريات ،و تجنب تناول المأكولات التى تسبب الصداع كالشيكولاتة والمشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون في السحور.
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