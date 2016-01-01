

أسباب الصداع النصفي فى رمضان أسباب الصداع النصفي فى رمضان

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي فى رمضان ،ويرجع لك لتغير مواعيد تناول الوجبات ولأسباب كثيرة لذلك نصح موقع هيلثي بتجنب هذه الأسباب للحد من الصداع النصفي .



وفقا لما نشره الموقع فأن الصداع النصفي له محفزات تساعد على حدوثه وهي تتمثل فيما يلي :



-الجوع: يحدث الصداع النصفي بسبب نقص السوائل في الجسم،مما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم خلال فترة الصيام ،لذلك من الضروري عدم إهمال وجبة السحور ،حتي لا يفقد الجسم السوائل والسكريات ،و تجنب تناول المأكولات التى تسبب الصداع كالشيكولاتة والمشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون في السحور.

قد يعجبك أيضا...

-تجنب الأجواء الحارة في الصيف: على الأشخاص تجنب التعرض للشمس والأجواء الحارة التى تسبب الصداع وشعورالصائم بالإرهاق .-التدخين: القنبلة الموقوتة التي تقتل خلايا المخ، وتتسبب في الشعور بالصداع بشكل مستمر، لذلك قرار الإقلاع عن التدخين ليس بيد أحد غيرك.-الإرهاق: تتعرض بعض السيدات خلال شهر رمضان للإرهاق الشديد الذي يسبب حدوث صداع نصفي لها ،لذلك عليهن تجنب الأرهاق والمحاولة على الحد من الإجهاد خلال فترة النهار وأثناء الصيام .-الإفراط في النوم والقلق والتوتر والضغط العصبي:يقع الكثير من الأشخاص في خطأ كبير وهو الهروب من الضغوط النفسية ومواجهة المشاكل والعمل على حلها بالنوم بالنوم لفترات طويلة ،مما يسبب الصداع ،لذلك يجب النوم بشكل معتدل لمدة لا تزيد على 8 ساعات .