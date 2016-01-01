أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا، أن التدخين له تأثير مباشر سلبي على صحة القلب، سواء الشخص المدخن أو وجوده وسط مجموعة المدخنين اي التدخين السلبي.
وأوضح جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن التدخين السلبي اخطر مما نعتقد، وان اكثر من 30% من التدخين يؤثر على الشخص غير المدخن الجالس وسط المدخنين، فهو يتضرر بنفس المخاطر التي
وكشف جمال شعبان أن الأبحاث اثبتت ان السيجارة تحتوي على مواد ضارة تصل اكثر من 4000 منها 40 مادة مسرطنة لجميع انواع الجسم، وبها 7 مواد تسبب تصلب شرايين القلب والشريان التاجي وشرايين المخ.
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التعليقات على مخاطر كارثية للتدخين.. السيجارة الواحدة بها 40 مادة مسرطنة.. فيديو
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