مخاطر كارثية للتدخين.. السيجارة الواحدة بها 40 مادة مسرطنة.. فيديو



مخاطر كارثية للتدخين مخاطر كارثية للتدخين

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا، أن التدخين له تأثير مباشر سلبي على صحة القلب، سواء الشخص المدخن أو وجوده وسط مجموعة المدخنين اي التدخين السلبي.



وأوضح جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن التدخين السلبي اخطر مما نعتقد، وان اكثر من 30% من التدخين يؤثر على الشخص غير المدخن الجالس وسط المدخنين، فهو يتضرر بنفس المخاطر التي



وكشف جمال شعبان أن الأبحاث اثبتت ان السيجارة تحتوي على مواد ضارة تصل اكثر من 4000 منها 40 مادة مسرطنة لجميع انواع الجسم، وبها 7 مواد تسبب تصلب شرايين القلب والشريان التاجي وشرايين المخ.

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وأوضح جمال شعبان أن التدخين لا يضر الرئة فقط بل يؤثر على كافة أجهزة الجسم ومنها القلب حيث يسبب تصلب شرايين القلب سواء كان الشخص مدخنا أو مدخن سلبي.وأشار إلى ان استبدال التبغ بالسجائر الاليكترونية كما يفعل الشباب حاليا ليس حلا صحيا للاقلاع عن التدخين بل ان السائل المستخدم في السجائر الاليكترونية ايضا خطير و يسبب مشاكل بالرئة.