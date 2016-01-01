أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا، أن القهوة غير ضارة بالقلب كما هو شائع بل مفيدة لصحته.
وكتب الدكتور جمال شعبان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القهوة لا تسبب اختلال كهرباء القلب ، ولا تسبب مشكلة الذبذبة الاذينية.
وأوضح عميد معهد القلب سابقا ، إن القهوة تحتوي على مضادات للأكسدة تساعد على حماية القلب من تصلب الشرايين وتحميها من اختلال ضربات القلب.
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التعليقات على لعشاق الكوفي .. القهوة لا تؤذي القلب
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