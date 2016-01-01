كيف ستعقد امتحانات الثانوية العامة لأي طالب يصاب بأعراض كورونا ؟.. التعليم تجيب

امتحانات الثانوية العامة
وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة ستراعي صحة و مصلحة طلاب الثانوية العامة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
حيث قال نائب وزير التربية و التعليم ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أن أي طالب ثانوية عامة تظهر عليه أعراض فيروس كورونا سواء قبل الامتحانات او اثناءها ، سيكون من حقه عدم اداء الامتحان في الدور الاول ودخول الامتحان في الدور الثانى بالدرجة الفعلية الكاملة للمادة وليس بنصفها فقط مثلما يحدث في الظروف العادية .
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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أن موافقة وزير التربية والتعليم على إتخاذ هذا الإجراء التسهيلي على الطلاب المصابين بكورونا ، مشروط بأن يحضر الطالب ما يثبت اصابته بالفيروس او ضرورة وجوده في حجر صحي احترازي ، على أن يكون هذا الاثبات عبارة عن مستندا رسميا صادرا عن جهة طبية حكومية تابعة لوزارة الصحة و السكان .
وأشارنائب وزير التربية والتعليم ، أن هذا الاجراء سيضمن للطالب المصاب عدم ضياع الامتحان عليه ، كما سيحمي باقي زملاءه في اللجنة ، حيث ان نزول الطالب المصاب إلى لجنة فيها زملاء اصحاء قد يؤدي إلى اذى كبير ، ولذا فلابد أن يتم عزله فورا مع ضمان حقوقه التعليمية.
وأخيرًا .. قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم في نهاية تصريحاته لصدى البلد : إن صحة وسلامة ابنئانا في اهم أولويتنا
جدير بالذكر أنه فقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ستكون مواعيد الامتحانات كالتالي:
الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا
الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم :
- أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا
- تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.
- تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة
-سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات بالمطهرات يوميا قبل وبعد الامتحانات
- سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال
-توفيرأغطية للأحذية قبل دخول اللجان
-تجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.
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