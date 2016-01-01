7 خطوات يجب اتباعها قبل إتمام الامتحان الإلكترونى بالتربية العسكرية بجامعة حلوان

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صورة الخبر: التربية العسكرية
التربية العسكرية

مع تعليق الدراسة بالجامعات المصرية من يوم 15 مارس حفاظا على حياة الطلاب من العدوى بفيروس كورونا، توقفت دورات التربية العسكرية بالجامعات، مما أدى إلى تاجيل أغلب الدورات إلى أجل غير مسمى.

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان عن موقف دورات التربية العسكرية المؤجلة وهى دورات 21 مارس،4 أبريل ، 18 أبريل، أنه سيتم تقييم طلاب هذه الدورات عن طريق عمل بحث الكتروني واجتياز امتحان الكترونى، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد .

وصرحت إدارة التربية العسكرية أنه عند الدخول على الموقع الإلكترونى لإدارة التربية العسكرية لرفع البحث و اتمام الامتحان الالكتروني يجب

1- التأكد من الاتصال الجيد بشبكة الانترنت.

2- إدخال الرقم القومى الخاص به.

3-ادخال رقم الفصيلة الخاص بالطالب الذى حصل عليه عند قبوله بدورة التربية العسكرية.

4-مراجعة البيانات الشخصية المسجلة على الموقع قبل بدء الاختبار.
5-ا يبداء الطالب برفع البحث العلمى الخاص به بشرط ان يكون مكتوب بالشروط التالية : مقدمة ن 6 عناصر خاصة بموضوع البحث ، نتائج للبحث ، تحليل البحث ، توصيات ، خاتمة و الا يقل عدد اوراق البحث عن 10 ورقات.

6- يضغط الطالب على الاختبار الالكترونى و يبدء بتأدية الاختبار و يجب بعد الانتهاء حفظ الاجابات و الضغط على انهاء الاختبار.

7- بعد الانتهاء من رفع البحث الدخول مرة اخرى للتأكد من رفع و نسخ كافة صفحات البحث.

جدير بالذكر انه يمكن الطالب التسجيل في دورة التربية العسكرية من خلال الدخول على رابط الموقع التالي للتسجيل ولرفع البحث الخاص بمادة التربية العسكرية - وأداء الاختبار أون لاين - من خلال http://App2.Helwan.Edu.Eg/Military/Exam .

المصدر: elbalad

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