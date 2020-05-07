وكيل تعليم البحيرة ينفي إلغاء إجازات المعلمين.. ويوضح كيفية تسليم المشروعات البحثية



وكيل تعليم البحيرة وكيل تعليم البحيرة

نفى الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ما تردد من شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك حول إلغاء الإجازة الاستثنائية للمعلمين والمعلمات خلال فترة استلام المشروعات البحثية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بضرورة الإلتزام بإستمرار الإجازة الاستثنائية للمعلمين والمعلمات وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 وأنه لا صحة لما تردد عن إلغائها خلال فترة استلام المشروعات البحثية والإلتزام بالقواعد والقرارات والإجراءات التى إتخذتها الدولة أثناء تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا أو ورقيا.



وأشار وكيل تعليم البحيرة الى اهتمام وتكليفات اللواء هشام امنة محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي امن وسلامة وارواح الطلاب بالتنسيق بين المحافظة والتربية والتعليم.

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وأكد سعد على اصدار الأمر الإدارى رقم 35 بتاريخ 8/5/2020 والذى تضمن التنبيه على السادة مديرى المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية (تعليم عام -تعليم خاص ودولى) والتربية الخاصة والرسميه لغات والتعليم المجتمعى تنفيذ ما جاء به بكل حزم والتى تضمنت- التنبيه على الطلاب بتسليم المشروعات إلكترونيا على "منصة إدمودو" لأنها الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف. وفي حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا بالمدرسة ، وفق الجدول الزمني لتسليم المشروعات البحثية بالكتاب الوزارى 2203 بتاريخ 7/5/2020- ضرورة أن تتم اجراءات استلام أبحاث طلاب المدارس الإلكترونية والورقية في أحد الأيام فى الفترة من 9 مايو حتى 16 مايو 2020 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا .- التنبيه على الطلاب بإعداد المشروع البحثي وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب ، وفي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف PDF عن طريق التصوير أو الحاسب ، على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة .- لا يجوز للمدرسة حجب الأكواد عن طلاب سواء ( انتظام - منازل ).، وعدم ربط تسليم المشروعات البحثية الورقية باى مصروفات.- ضرورة حث الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشاريع البحثية إلكترونيا ، ولا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذي قام بتسليم المشروع البحثي من خلال المنصة .-منح الطالب إفادة عبارة عن إيصال استلام عن المشروع البحثي المقدم يدويًا ، وفي حالة التسليم على المنصة ، يمكن للطالب أن يتحقق من وجود الملف المرسل على المنصة نفسها بعد الارسال .- على المدرسة إعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية الإلكترونية من خلال المنصة لعرضها لاطلاعهم عليها من خلال أدوات التواصل الخاصة بها .وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بأنه حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب ممن يتعذر عليهم التسليم الإلكتروني، تم تحديد أيام مختلفة وفق جدول زمني للتسليم الورقي في المدارس، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم.وشدد على مراعاة الالتزام بالمواعيد المقررة بالجدول الزمني وعدم التخلف واتباع تعليمات أمن المدرسة والمشرفين.، والاعلان والتنبيه على حضور فرد واحد اثناء تسليم البحث ( فردي / جماعي ) والالتزام بالإجراءات الاحترازية اثناء التسليم من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات مشيرًا إلى أهمية استلام المشروع الورقي في مظروف أبيض مدون عليه كود الطالب والصف الدراسي.وأوضح وكيل الوزارة بأنه بالنسبة للصف الثالث الإعدادي تقوم كل مدرسة بإرسال المشروعات البحثية المقدمة ورقيا ، وكذلك أسطوانة مدمجة ، تعدها المدرسة ، عليها المشروعات الالكترونية التي تم رفعها على المنصة بمعرفة الطلاب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ، متضمن كشف بأسماء الطلاب واسم المشروع ونوع المشروع (الكتروني -ورقي).وأكد على أهمية اتباع التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في تطبيق الاجراءات الاحترازية والإجازات الاستثنائية بكل حزم وكذا تخفيض القوة بالمدرسة والخاصة علي بعض العاملين كما أوضحت تعليمات مجلس الوزراء في القرار ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٦م.ووجه وكلاء الادارات التعليمية بمتابعة بما جاء بعالية والالتزام بتنفيذه وتشكيل لجان للاشراف على عملية تسليم المشروعات البحثية بمعرفة مديروا المراحل التعليمية (ابتدائى- اعدادى -ثانوي- تربية خاصة-تعليم خاص ودولى- رسمى لغات-تعليم مجتمعى).وطالب مديرى الادارات التعليمية المتابعة الحازمة لكافة المدارس التي تفرض علي الطلاب أو أولياء الامور تسليم المشروعات ورقيا بالمخالفة للتعليمات الوزارية الواضحة والنافذة ومسئولين مسئولية مباشرة عن الالتزام بكل دقة بهذا الامر.