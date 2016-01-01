حددت الحكومة على لسان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، 1 يونيو موعدا لبدء التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها نسبيا، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح هذا التعايش وأهمها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع عقوبة على المخالفين.
في سياق متصل، يخضع القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لعدد من التعديلات، تمت الموافقة عليها من حيث المجموع داخل مجلس النواب، وتراجع من مجلس الدولة، حيث من المنتظر أن تتم الموافقة النهائية عليها فى القريب العاجل، حيث تتضمن إضافة المادة (20 مكررًا).
وتنص هذه الإضافة على أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، ومنها كورونا بقرار من وزير الصحة أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل استخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
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التعليقات على من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات
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