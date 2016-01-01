بدأ المجلس الأعلى للآثار أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل اربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات صحفية، أن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وكانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي تمت عليها في اوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك.
وأشار إلى أنه تم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار، الأمر الذي أثر سلبا عليها وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلي لها والوصول إلى قاعدة الكبش والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية.
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التعليقات على ترميم كباش الصرح الأول بـ معبد الكرنك
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