الكويت تسجل 641 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الكويت تسجل 641 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية إن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 7208 حالة.

وأكدت السلطات الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 47 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح عن شفاء 85 حالة جديدة من مرضي فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2466 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

المصدر: elbalad

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