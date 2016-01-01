أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الكويتية إن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 7208 حالة.
وأكدت السلطات الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 47 حالة وفاة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الكويت تسجل 641 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق