أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة الفريق للتدريبات الاثنين المقبل، لأول مرة منذ إيقاف مسابقة الدوري الإسباني، في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفريق سيعود إلى التدريبات الأثنين المقبل، بصورة فردية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامة عناصر الفريق.
وشهد اليوم الجمعة عودة فريق برشلونة بكل نجومه للتدريبات، لأول مرة منذ غياب ما يقرب من شهرين.
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التعليقات على بعد تأكد سلامة اللاعبين.. ريال مدريد يستأنف تدريباته الاثنين المقبل
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