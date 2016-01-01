بعد تأكد سلامة اللاعبين.. ريال مدريد يستأنف تدريباته الاثنين المقبل



ريال مدريد يستأنف تدريباته ريال مدريد يستأنف تدريباته

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة الفريق للتدريبات الاثنين المقبل، لأول مرة منذ إيقاف مسابقة الدوري الإسباني، في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفريق سيعود إلى التدريبات الأثنين المقبل، بصورة فردية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامة عناصر الفريق.



وشهد اليوم الجمعة عودة فريق برشلونة بكل نجومه للتدريبات، لأول مرة منذ غياب ما يقرب من شهرين.

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يذكر أن الاتحاد الإسباني لم يعلن حتى الآن موعد استئناف مسابقة الدوري الإسباني، رغم عودة فرق الليجا للتدريبات.ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 58 نقطة.