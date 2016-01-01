بلطجى ومرسيدس .. النيابة تطلب التحريات حول علاقة المطرب حسن شاكوش فى تهديد أسرة عمر جابر



اللاعب عمر جابر وحسن شاكوش اللاعب عمر جابر وحسن شاكوش

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي لصديقيه، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما.



واستمعت النيابة لأقوال اللاعب عمر جابر الذي اتهم صديقيه أحمد. ع وشهرته ميدو، وأحمد. ن، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، وطلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها الا انهما عاودا طلب مبالغ مالية اخري لكنه رفض دفعها لهما.



وأكمل اللاعب عمر جابر في أقواله تطورت الأمور بينهما وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

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وأكد عمر جابر أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.وأضاف عمر جابر في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، الا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى اخر، بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما، ثم توجها الى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفا انه انتقل للعيش بالشيخ زايد وحاولا الوصول الي عنوانه من خلال الوصول الي عدد من اصدقائه وبواب عقار حماته وحذره أصدقائه منهما واضاف ان صديق له اخبره ان المتهمان توجها له بمنطقة مين عقبة وطلبا منه توصيل رسالة ل جابر بانه ان لم يدفع لهما ما يطلبانه وهو سيارة مرسيدس او ثمنها سيقومون بايذاء زوجته واطفاله و انهما كان برفقتهما شخص معروف بانه بلطجي شهير بمنطقة فيصل.وتضمن بلاغ عمر جابر ان المطرب الشعبي حسن شاكوش، توجه بصحبة المتهمين إلى منزله بالمهندسين، رغبة في لقائه، وأن شاكوش التقط صورة سيلفي بصحبة المتهمين وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب، مصحوبة برسالة صوتية يؤكد فيها أنهم علموا أنه ترك منزله بالمهندسين وانتقل للعيش بفيلا في الشيخ زايد وانه كان يرغب في لقائه.وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول دور المطرب شاكوش في الواقعة بعدما ارفق اللاعب الصور والمحادثات التي ارسلها له عبر واتس اب بالمحضر.وبعدما استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب عمر جابر وحارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه، انتهت الي حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتستكمل غدا التحقيقات.