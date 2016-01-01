قال الدكتور احمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج، إن قواعد استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020م، برسائل بحثية لسنوات النقل بجميع كليات الجامعة، تضمنت وضع تصور كامل يصب بالمقام الاول في مصلحة الطلاب، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الحالي.
وأضاف الدكتور احمد عبد العزيز لـ صدي البلد أنه وفقا لقرارت المجلس الاعلي للجامعات فإن معاملة الطلاب الباقين في سنوات النقل للإعادة أو من معهم مواد تخلف معاملة الطلاب المستجدين والسماح لهم بإعداد بحوث ولكن بدرجات بسبب التقدير التراكمي، اما طلاب فرق النقل سوف يكون ناجح او راسب .
واجتمع المجلس اليوم الخميس لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة المشكلة بجلسته المشار إليها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة المذكورة المتعلقة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 في إطار تطورات الوضع العالمي والمحلى لانتشار فيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على رئيس جامعة سوهاج يحسم مصير طلاب مواد التخلف من سنوات سابقة
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