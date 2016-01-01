طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد

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طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد

يمكنك تحضير على مائدة رمضان الكنافة بطعم ومذاق مميز أحلى من المحلات وبتكلفة أقل، قدمت الشيف غادة التلى الكنافة بطريقة جديدة بالكاسترد فى برنامجها المذاع على قناه سى بى سى سفرة.
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المقادير لتحضير الكنافة بالكاسترد
2 ديسك كنافة جاهز
1 ونصف كوب لبن
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
1 و نصف ملعقة كبيرة نشا
صفار بيضة
شربات خفيف
جوز هند مبشور
عين جمل قرفة ناعمة.

طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد بالخطوات

افرمي الكنافة جيدا ثم اضيفي اليها السكر البودرة والسمنة وقلبيهم جيدا.
* افردي نصف الكمية في صينية مدهونة بالسمنة.

فى الرابط التالى إليك طريقة تحضير الكاسترد وخطوات تحضير الكنافة

المصدر: elbalad

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