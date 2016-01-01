يمكنك تحضير على مائدة رمضان الكنافة بطعم ومذاق مميز أحلى من المحلات وبتكلفة أقل، قدمت الشيف غادة التلى الكنافة بطريقة جديدة بالكاسترد فى برنامجها المذاع على قناه سى بى سى سفرة. اقرأ أيضا: أفضل طرق علاج البواسير دون جراحة المقادير لتحضير الكنافة بالكاسترد 2 ديسك كنافة جاهز 1 ونصف كوب لبن نصف كوب سكر ملعقة صغيرة فانيليا 1 و نصف ملعقة كبيرة نشا صفار بيضة شربات خفيف جوز هند مبشور عين جمل قرفة ناعمة. طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد بالخطوات

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