الطريقة الأصلية.. الدجاج المقرمش أحلى من المحلات..فيديو



الدجاج المقرمش الدجاج المقرمش

يتهافت الكبار والصغار على تناول الدجاج المقرمش فهو من أكثر الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار ويتهافتون على شرائها إليك الطريقة الطريقة الأصلية لعمل الدجاج المقرمش في المنزل بتكلفة رخيصة وبمكونات من مطبخك.



إليكم طريقة عمل الدجاج المقرمش على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي وتقدمه فى برنامج "على أد الايد" الذى يذاع على قناة "سى بى سى سفرة ".



مكونات الدجاج المقرمش:

قطع دجاج مسلوقة

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة ثوم بودرة

ملعقة بصل بودرة

٢ ملعقة كركم

ملعقة شطة

ملح

فلفل اسود

زيت القلي

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