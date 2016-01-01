حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية الكراميل.. فيديو

تحتار العديد من السيدات حول تقديم نوع جديد من الحلويات بشكل يومى فى رمضان، وتفضل أختيار الأنواع المفضلة والمحببة لأسرتها، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل المهلبية بالكراميل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى.
مقادير مهلبية بالكراميل
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة زبدة
4 كوب لبن
نصف كوب نشا
1 باكو فانيليا
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