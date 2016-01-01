حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية الكراميل.. فيديو

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مهلبية بالكراميل

تحتار العديد من السيدات حول تقديم نوع جديد من الحلويات بشكل يومى فى رمضان، وتفضل أختيار الأنواع المفضلة والمحببة لأسرتها، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل المهلبية بالكراميل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير مهلبية بالكراميل
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة زبدة
4 كوب لبن
نصف كوب نشا
1 باكو فانيليا

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طريقة تحضير مهلبية بالكراميل
* قومى بوضع السكر على النار ويترك حتى يتكرمل

* ثم قومى بأضافة الزبدة ثم يقلب بشكل جيد حتى يتكرمل

* على النار قومى بوضع اللبن حتى يسخن ثم تضاف الفانيلا ثم يذوب النشا ويضاف إلى اللبن ونقلب حتى يثقل القوام

* يضاف الكراميل ويقلب الخليط جيدا وتقدم

المصدر: elbalad

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