يحاول الكثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن، خاصةً أن شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.
خل التفاح له مفعول قوي في خسارة الوزن و حرق الدهون، ويخلصك من تراكم الدهون على البطن والكبد، لأنه يعتبر من المواد المخمرة التي لها فعالية كبيرة في حل مشكلة السمنة .
قدم موقع delightfulmomfood، مشروبا سحريا لخسارة الوزن باستخدام خل التفاح يجعلك تفقد 5 كيلو في الأسبوع :
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التعليقات على هنخس في رمضان.. جربي دايت خل التفاح لخسارة 5 كيلو في أسبوع
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