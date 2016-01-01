

أكاديمية البحث العلمى تعتمد "بحث مبتكر" لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسهم فى مكافحة كورونا أكاديمية البحث العلمى تعتمد "بحث مبتكر" لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسهم فى مكافحة كورونا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي اعتماد "مشروع مبتكر" مقدم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن "برنامج طبق فكرتك" بمشاركة عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى الجمهورية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.







قال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن اعتماد أكاديمية البحث العلمى لهذا المشروع البحثى المبتكر المقدم من الجامعة يؤكد تفوق الجامعة فى مجالات البحث العلمى، خصوصًا فى المشروعات البحثية التى تستهدف فى المقام الأول إيجاد حلول علمية للمشكلات التي تواجه المجتمع وفى مقدمتها أزمة فيروس كورونا.

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أشار العزازى إلى أن هذا الالتزام من جانب الجامعة يتم بتوجيه ورعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تشجيع مجالات البحث العلمى.قالت د. رانيه الجوهري، عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا المشروع المقدم من المركز ممثلاً للجامعة فى هذا المشروع الذى تشرف عليه أكاديمية البحث العلمى يعد انعكاساً طبيعياً للدور المنوط بالمركز والذى يتمثل فى المساهمة فى طرح حلول علمية لما يواجه المجتمع من مشكلات فى مختلف المجالات.كان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أعلن عن المشروعات التى تم اعتمادها فى المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، فقد اعتمد مجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، 176 منحة استثنائية عاجلة بقيمة 30 مليون جنيه لمقترحات بحثية مبتكرة تقدم حلول علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد من بينها البحث المبتكر المقدم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.جدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقدم لتلقى المقترحات الابتكارية من يوم 22 مارس وحتى2 أبريل 2020، وتقدم إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عدد 560 مقترحًا ابتكاريًا من جامعات ومراكز بحثة وشركات خاصة وأفراد، وقدمت الجامعات المصرية 52.5% من هذه المقترحات والمراكز البحثية 20% والجهات الخاصة والأفراد حوالي 28.2% من إجمالي المتقدمين.احتلت الجامعات المركز الأول في المقترحات المقبولة والفائزة بالدعم، حيث تم قبول عدد 35 مقترحًا بنسبة 60% من المقترحات المقبولة، بينما الجهات الخاصة والأخرى فازت بالمركز الثانى بعدد 12 مقترحًا ابتكاريًا، أما المراكز البحثية فقد احتلت المركز الثالث بعدد 11 مقترحًا مقبولًا.