

أكاديمية إيطالية: كورونا قد ينتقل عبر أجهزة تكييف الهواء أكاديمية إيطالية: كورونا قد ينتقل عبر أجهزة تكييف الهواء

نقلت وكالة أنباء «آكي» عن الأستاذة في علم الفيروسات بجامعة فلوريدا الأمريكية، الإيطالية، ايلاريا كابوا، قولها إن هناك إمكانًا لانتقال فيروس كورونا المستجد عبر أجهزة تكييف الهواء.







وقالت «كابوا» في تصريح لقناة تلفزيونية محلية: «كل عام تصبح مراكز التسوق الكبرى ملجأ لكبار السن

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الذين ليس لديهم تكييف في المنازل. سيكون من المناسب التفكير فيما يمكن أن يحدث هذا الصيف، لأننا نعلم أن الهواء المكيف يمكن أن ينقل الفيروس».ودحضت الأكاديمية المتخصصة الرواية التي تزعم بأن الفيروس تسربمن مختبر في مدينة ووهان الصينية، حيث البؤرة الأولى لتفشي الوباء، وقالت في هذا الشأن: «أنا على قناعة بأن الفيروس طبيعي. إذا كان فيروسا صنع في المختبر، فسيتم اكتشافه بالتأكيد».وشددت في الشأن ذاته على أنه «إذا كان فيروسا تم تطويره، فأنا لا أعرف إلى أين سينتهي بنا العالم. لكنها فرضية أستبعدها على أي حال».