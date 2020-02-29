

بنهاية تعاملات اليوم.. قفزة في أسعار الذهب عالميًا بنهاية تعاملات اليوم.. قفزة في أسعار الذهب عالميًا

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بالبورصات العالمية في نهاية التعاملات، الخميس، مقارنة بأسعار بدء التداول، ويقترب الارتفاع نحو ١٠ دولار للأونصة، نتيجة لتغيرات السوق وكسب الأرباح، وارتفاع أسعار البترول، تزامنًا مع اتهامات أمريكا للصين بتصنيع ڤيروس كورونا «كوفيد١٩».



وأوضح «رزق»، في تصريح «المصري اليوم»، أن أسعار الذهب سجلت ١٦٩٢ دولار للأونصة عالميًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٤٧ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٤٣ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨» ٦٣٦ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٤٩١ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٣٠ جنيهًا.



وأكد عضو شعبة الذهب، أن «عمليه البيع والشراء، تشهد ركوداً في الوقت الحالي، نظرا للحالة الاقتصادية، التي لا تسمح بشراء الذهب، وخاصة أنه من السلع غير الضرورية، وتوقف السياحة التي أثرت سلبا على حركة البيع، فضلاً عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة»، مضيفا أن «حركة الأسواق، تعاني من توقف تام، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على تأجيل الزيجات الجديدة».