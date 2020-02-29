

البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1% البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1%

اختتمت البورصة اليوم الخميس جلسات تداول الأسبوع الجاري بالعودة إلى الهبوط الملحوظ، وذلك بعد أن صعدت بنسبة فوق الـ 1% خلال اليومين الماضيين معوضة بعض خسائرها من تراجع كبير خلال جلستي الأحد والاثنين.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.14% إلى مستوى 10177 نقطة، متحولا من الصعود في بداية التعاملات.



كما شهد مؤشر EGX70 EWI هبوطا حادا بنسبة 3.69% خلال تعاملات اليوم.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 17.5 مليون جنيه، و11.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 29.5 مليون جنيه.وكانت البورصة خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة فوق الـ 1% لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال جلستي الأحد والاثنين.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.04% إلى مستوى 10294 نقطة.