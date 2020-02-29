اختتمت البورصة اليوم الخميس جلسات تداول الأسبوع الجاري بالعودة إلى الهبوط الملحوظ، وذلك بعد أن صعدت بنسبة فوق الـ 1% خلال اليومين الماضيين معوضة بعض خسائرها من تراجع كبير خلال جلستي الأحد والاثنين.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.14% إلى مستوى 10177 نقطة، متحولا من الصعود في بداية التعاملات.
كما شهد مؤشر EGX70 EWI هبوطا حادا بنسبة 3.69% خلال تعاملات اليوم.
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التعليقات على البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1%
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