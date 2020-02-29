البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1%

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1%

صورة الخبر: البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1%
البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1%

اختتمت البورصة اليوم الخميس جلسات تداول الأسبوع الجاري بالعودة إلى الهبوط الملحوظ، وذلك بعد أن صعدت بنسبة فوق الـ 1% خلال اليومين الماضيين معوضة بعض خسائرها من تراجع كبير خلال جلستي الأحد والاثنين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.14% إلى مستوى 10177 نقطة، متحولا من الصعود في بداية التعاملات.

كما شهد مؤشر EGX70 EWI هبوطا حادا بنسبة 3.69% خلال تعاملات اليوم.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 17.5 مليون جنيه، و11.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 29.5 مليون جنيه.

وكانت البورصة خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة فوق الـ 1% لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال جلستي الأحد والاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.04% إلى مستوى 10294 نقطة.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البورصة تعود للتراجع في آخر تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.1%

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2255

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager