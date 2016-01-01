هل الغناء حلال أم حرام؟ .. الدكتور أحمد كريمة يجيب



الدكتور أحمد كريمة الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن الغناء ليس محرما، حيث حسنه حسن وقبيحه قبيح، ذاكرا أن النبي محمد عندما دخل على السيدة عائشة زوجته وقال: "يا عائشة ما فعلتم بالفتاة اليتيمة الأنصارية"، فقالت رضي الله عنها: "أرسلناها إلى زوجها"، فقال عليه الصلاة والسلام: "هلا بعثتم معهم فإن الأنصار يحبون الغناء".



وأضاف "كريمة" خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا عائشة هلا بعثتم مع الفتاة الأنصارية اليتيمة من يقول لها فى زفافها، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما ثمنت عذراكم ولولا الحبة السمراء ما حيلنا بواديكم"، مؤكدا أنه قال لها أن تقول لها ذلك أثناء حفل زفافها.



وأشار إلى أن الرسول محمد علم الصحابة أن يحبوا الحياة، مضيفا أن أسوأ وعظ منحرف أن تقوم أناس باسم الدين يكرهون الحياه للناس، مشيرا إلى أن هذا ما نعيشه الأن فى تلك الفترة بسبب الإخوان المسلمين.

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وأشار إلى أن تصرفات وسلوكيات الإخوان والسلفيين أبعد ما تكون عن الدين الإسلامى، لافتا إلى أن هناك كتبا ذكرت أن بيعة حسن البنا هى بيعة الله نفسه، بالإضافة إلى ادعائهم أن جماعاتهم فقط هم الذين يفهمون فقط فى الإسلام.وتابع أنه عند الاتجاه السلفى يتم إيجاد التكفير والمناهضة للدولة والشعب وفتاوى وأراء شاذة، مضيفا أن هناك تصريحات خاطئة ينسبونها بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم.