قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بحق أقارب ضحايا العبارة "السلام 98" والناجين، التي تعرضت للغرق منذ 14 عاما، في مقاضاة إيطاليا والحصول على تعويضات.
وقررت المحكمة الاوروبية، اليوم، حق أهالي الضحايا والناجين من الكارثة، الحصول على التعويضات اللازمة من إيطاليا، باعتبار أن العبارة هي إيطالية الصنع، حيث كانت غير صالحة للإيجار.
وكانت المحكمة الأوروبية رفضت دفاعا قدمته شركتان إيطاليتان، وأقرت بضرورة منع الناجين وأهالي الضحايا البالغ عددهم 1000 ضحية، بمنحهم التعويضات المناسبة.
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التعليقات على بعد 14 عاما من غرق العبارة السلام 98.. محكمة أوروبية تقضى بـ صرف تعويضات للناجين وأهالى الضحايا
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