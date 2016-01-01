بعد 14 عاما من غرق العبارة السلام 98.. محكمة أوروبية تقضى بـ صرف تعويضات للناجين وأهالى الضحايا



بعد 14 عاما من غرق العبارة السلام 98 بعد 14 عاما من غرق العبارة السلام 98

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بحق أقارب ضحايا العبارة "السلام 98" والناجين، التي تعرضت للغرق منذ 14 عاما، في مقاضاة إيطاليا والحصول على تعويضات.



وقررت المحكمة الاوروبية، اليوم، حق أهالي الضحايا والناجين من الكارثة، الحصول على التعويضات اللازمة من إيطاليا، باعتبار أن العبارة هي إيطالية الصنع، حيث كانت غير صالحة للإيجار.



وكانت المحكمة الأوروبية رفضت دفاعا قدمته شركتان إيطاليتان، وأقرت بضرورة منع الناجين وأهالي الضحايا البالغ عددهم 1000 ضحية، بمنحهم التعويضات المناسبة.

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وأقرت أن تنظر دعاوي التعويضات في المحاكم الإيطالية ضد المنظمتين المسئولين عن العبارة.وكان أقارب الضحايا والناجين قد حركوا اتهامات ضد شركة "رينا إس بي ايه"، وشركة "إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي"، للحصول على تعويضات، إلا ان إحدى محاكم جنوة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد موقف قانون الاتحاد الأوروبي حيال حصانة الدولة.وكانت العبارة السلام 98، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، التي كانت تقل 1200 راكب، غالبيتهم من العمالة المصرية التي تعمل بالخليج، قد تعرضت للغرق، ما أسفر عن وفاة 1000 شخص.