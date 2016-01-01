استقبل مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة، بالإسكندرية، اليوم الخميس، ٢٢ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضح، الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفى في تصريح له اليوم، أن من بين الحالات المستقبلة اليوم، ١٣ حالة من مستشفي الحميات بالإضافة إلى ٩ حالات أخرى من مستشفي العلمين بمحافظة مطروح.
ومستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفي العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.
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التعليقات على "عزل المدينة الجامعية" بالإسكندرية تستقبل 22 مصاب كورونا
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