"عزل المدينة الجامعية" بالإسكندرية تستقبل 22 مصاب كورونا

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عزل المدينة الجامعية

استقبل مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة، بالإسكندرية، اليوم الخميس، ٢٢ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح، الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفى في تصريح له اليوم، أن من بين الحالات المستقبلة اليوم، ١٣ حالة من مستشفي الحميات بالإضافة إلى ٩ حالات أخرى من مستشفي العلمين بمحافظة مطروح.

ومستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفي العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.

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يضم المستشفى 576 سريرا، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين.

كان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن عن تسليم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.

المصدر: elbalad

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