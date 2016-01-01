ننشر جدول موعد تسليم الأبحاث الورقية بتعليم أسيوط



مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، جدول محدد لتسليم الأبحاث الورقية بكافة المدارس على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، لمختلف المراحل التعليمية منعا للاختلاط والتزاحم.



وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن ذلك بناءً على تعليمات محافظ أسيوط بشأن منع أي تجمعات لمجابهة فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة وصحة العاملين بكافة المواقع الخدمية، والمواطنين المترددين على المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة.



و التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للتأكيد على جاهزية الإدارات التعليمية والمدارس لاستلام المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي لكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني وذلك في الفترة من 9 مايو وحتى 16 مايو 2020 مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لابنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس فضلًا عن مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى".

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واستعرض المحافظ – خلال اللقاء - طرق التسليم الالكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على أن يتم إعداد المشروع بواسطة الطالب نفسه أو مجموعة من الطلاب وتشكيل لجان بكل مدرسة لإستلام المشروعات من الطلاب بدون أي تزاحم كما استعرض المحافظ سير الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى والاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى" وتجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة موزعة على المراكز والأحياء.وأكد المحافظ على عقد اجتماع تنسيقي خلال الأيام القادمة بحضور مدير أمن أسيوط للتأكيد على ضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم فضلًا عن الاطمئنان على توفير استراحات التربية والتعليم والخاصة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير استراحات لإقامة المقدرين لامتحانات الثانوية العامة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لهم وتوفير كافة سبل الراحة.وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوى وتوقيع البرتوكولات مع كافة الجهات وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الاسئلة فضلًا عن مقار تقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة فضلًا عن تجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والمقدرين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ لافتًا إلى إنه بالنسبة لتسلم مشروعات الأبحاث فإن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني على أن يتم تسليم المشروع ورقيًا وينطبق على فئات طلاب المنازل وطلاب الخدمات وطلاب الدمج والتربية الخاصة والطلاب المصريين في الخارج وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.