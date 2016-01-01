ننشر جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس



جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات.



وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي :



السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي

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الاحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانويالاثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانويالثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي-الاربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا-الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا-السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوفوكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا جديدا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، لشرح وتوضيح التعليمات الخاصة بعملية تسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي.حيث شددت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة اعداد المشروع البحثي وكتابته سواء بخط اليد او على الحاسب ، وفي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف بي دي اف عن طريق التصوير او الحاسب ، على ان يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة كما تم توضيحه من وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على ارسال المشروع البحثي إلكترونيا ، إلا في حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا بالمدرسة وفق الجدول الزمني الذي تحدده الوزارة لتسليم المشروعات البحثية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا.وقالت وزارة التربية والتعليم : لا يجوز للمدرسة حجب الاكواد لطلاب الانتظام والمنازل ، وأكدت الوزارة على ضرورة حث الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشروعات البحثية إلكترونيا ، حيث لا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذي قام بتسليم المشروع البحثي من خلال المنصة.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من منح الطالب افادة او ايصال استلام عن المشروع البحثي المقدم يدويا ، وفي حالة تسليمه على المنصة ، يمكن للطالب أن يتحقق من وجود الملف المرسل على المنصة نفسها بعد الارسال .وتقوم المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشروعات البحثية الالكترونية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها.كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة بالجدول الزمني وعدم التخلف واتباه تعليمات امن المدرسة والمشرفين.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من حضور فرد واحد اثناء تسليم البحث سواء كان فردي أو جماعي.وتم التشديد ايضا على الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء تسليم المشروعات البحثية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات .ويسلم المشروع الورقي في مظروف ابيض مدون عليه كود لطالب والصف الدراسي .وبالنسبة للصف الثالث الاعدادي .. تقوم كل مدرسة بإرسال المشروعات البحثية المقدمة ورقيا ، وكذلك اسطوانة مدمجة تعدها المدرسة عليها المشروعاا البحثية الالكترونية التي تم رفعها على المنصة بمعرفة الطلاب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ، متضمن كشف بأسماء الطلاب واسم المشروع ونوع المشروع اذا كام إلكتروني او ورقي