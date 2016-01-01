بعد الحجر المنزلي وبدء ارتفاع درجات الحرارة، أصبح من الضروري إعادة ترتيب وتنسيق البلكونة بدلًا من إهمالها وتخصيصها للأغراض غير المهمة، لكن يمكن العناية بها جيدًا لتستعيد بهجتها ودورها في المنزل.
يمكنك تغيير شكل وديكور البلكونة في الصيف بطرق مختلفة بسيطة وغير مكلفة، لتكون بمثابة جلسة مميزة ليلًا في ليالي الصيف، خاصة في الأيام المتبقية من شهر رمضان.
يمكنك استخدام النجيلة الصناعية لتزيين الأرض، مع استخدام بعض المزهريات ووضعها على سور البلكونة، أو وضعها بشكل منسق على الحائط.
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التعليقات على أفكار سريعة لتغيير ديكور البلكونة
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