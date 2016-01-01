

أفكار سريعة لتغيير ديكور البلكونة أفكار سريعة لتغيير ديكور البلكونة

بعد الحجر المنزلي وبدء ارتفاع درجات الحرارة، أصبح من الضروري إعادة ترتيب وتنسيق البلكونة بدلًا من إهمالها وتخصيصها للأغراض غير المهمة، لكن يمكن العناية بها جيدًا لتستعيد بهجتها ودورها في المنزل.



يمكنك تغيير شكل وديكور البلكونة في الصيف بطرق مختلفة بسيطة وغير مكلفة، لتكون بمثابة جلسة مميزة ليلًا في ليالي الصيف، خاصة في الأيام المتبقية من شهر رمضان.



يمكنك استخدام النجيلة الصناعية لتزيين الأرض، مع استخدام بعض المزهريات ووضعها على سور البلكونة، أو وضعها بشكل منسق على الحائط.

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كما يمكنك وضع أرفف خشبية بسيطة على إحدى جدران البلكونة، وضعي عليها مزهريات و ورود مبهجة، أو أي ديكورات تفضلينها.استخدمي الكراسي الفوتيه البسيطة والمختلفة والمخصصة للبلكونة، ومنها ستايل الكراسي المصممة من كاوتشات العربية، حيث يتم إعادة تدويرها وتلوينها لتصبح شكلها مبهج ومناسبة لوضعها في البلكونة.ومن الأفكار سهلة التنفيذ أيضا، السلم الخشبي الذي يوضع في البلكونة، ويتم وضع بعض المزهريات عليه ليمنحها شكلًا مميزًا ومختلفًا.