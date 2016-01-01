لمرضى القلب..حيل لضبط الكوليسترول بدون أدوية "فيديو"



مرضى الكوليسترول مرضى الكوليسترول

فوائد عديدة للصيام لمرضى الكوليسترول فهو يساعدهم على الوقاية من ارتفاع الدهون ومحاربتها فى الدم ولمساعدة مرضى الكوليسترول على إنخفاض السكر فى الدم طوال شهر رمضان يجب إتباع نظام غذائي يحتوي على منتجات قليلة الدسم.



وقال، الدكتور خالد يوسف، استشارى التغذية العلاجية،أن وجبة إفطارهم يجب أن تتكون من الخضروات والفواكه وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة والإكثار من تناول الأسماك لغناها بالأحماض الدهنية غير المشبعة الصحية بسبب زيت الأوميجا3، والتي ترفع من نسبة الأحماض الدهنية وتقلل من الكوليسترول في الدم.



وأشار إلى أنه يجب على مرضى الكوليسترول الأبتعاد عن تناول الزبد والزيوت المهدرجة مثل زيت النخيل وجوز الهند واللحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة فهى تزيد من ارتفاع الكوليسترول فى الدم، والإكثار فى الوقت نفسه من تناول الخضراوات والفواكه لغناها بالألياف وفى الوقت نفسه تساعد على محاربة ارتفاع الكوليسترول فى الدم.

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وشدد على أهمية لعب الرياضة حتى لو ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميا إلى جانب تناول الطعام المفيد، منع الحلويات بقدر الإمكان لضبط نسب الكولسترول بالدم.فى الرابط التالى إليك مجموعة نصائح غذائية أخرى لخفض الكوليسترول فى الدم بدون أدوية ..