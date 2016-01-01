إفراج مبكر عن 4 آلاف سجين في بريطانيا .. فيديو



إفراج مبكر عن 4 آلاف سجين إفراج مبكر عن 4 آلاف سجين

عرضت قناة الحدث تقرير فيديو يوضح أن السجون فى بريطانيا أخذت نصيبها من

فيروس كورونا، ولذلك تم اتخاذ قرار الإفراج مبكرًا عن 4 آلاف سجين ضمن مساعي الحد من تفشي كورونا.



وكشفت القناة أن هناك حالات اصيبت بكورونا فى السجون وتوفيت ولذلك قامت

بريطانيا بالإفراج عن المساجين المتهمين فى قضايا خفيفة و أن قرار انتهاء المدة قد اقترب، كما يتم الإفراج عن السيدات الحوامل.



كما أوضحت القناة أنهم لا يفرجون عن أى مسجون متهم إرهابيًا، أو متهم فى قضايا القتل أو الجرائم الخطيرة .

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وكشف التقرير أن الحكومة اعمتدت برنامجًا سيسمح بإطلاق سراح أربعة آلاف سجين خلال شهرين لا يشكلون خطرًا على سلامة الناس وتأتي هذه الخطوة مع إصابة المئات داخل السجون.وقد برئ وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الصين من الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة بشأن تصنيع فيروس كورونا داخل معمل في ووهان.وقال هانكون في مقابلة مع "سكاي نيوز" البريطانية، إن الحكومة البريطانية نظرت في الأمر ولم تعثر على أي دليل يؤيد تلك الاتهامات.وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد من صنع الإنسان أو أنه تم إنشاؤه في مختبر في ووهان الصينية.ويأتي ذلك بالمخالفة لما يصر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أدلة تورط الصين في تصنيع الفيروس وإخفائها الحقائق بشأنه، الأمر الذي تنكره الصين بشكل متواصل.فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لديها "أدلة مهمة غير يقينية" بتسرب كورونا من مختبر ووهان.