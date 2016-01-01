إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه



حنين حسام حنين حسام

قرّر قاضى معارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل الطالبة حنين حسام الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" والتى أثارت جدلاً واسعاً بكفالة 50 ألف جنيه.



وكانت الأجهزة الأمن ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.



وكان النائب العام قد أمر فى وقت سابق بحبس المتهمة حنين حسام أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

