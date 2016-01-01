أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس، عن بدء تخفيف إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد من 11 مايو الجاري.
وأكد فيليب في كلمة بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الحكومة تعمل لإعادة عجلة الحياة الطبيعية في البلاد مع احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.
وأوضح أن بعض المناطق الفرنسية تشهد تفشيا لـ كورونا، وحتى الآن لم تحقق النتائج المرغوب بها لانخفاض معدل انتشار الفيروس.
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التعليقات على فرنسا تعلن بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 11 مايو
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