فرنسا تعلن بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 11 مايو



رئيس وزراء فرنسا رئيس وزراء فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس، عن بدء تخفيف إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد من 11 مايو الجاري.



وأكد فيليب في كلمة بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الحكومة تعمل لإعادة عجلة الحياة الطبيعية في البلاد مع احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.



وأوضح أن بعض المناطق الفرنسية تشهد تفشيا لـ كورونا، وحتى الآن لم تحقق النتائج المرغوب بها لانخفاض معدل انتشار الفيروس.

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وأشار إلى أن إجراءات تخفيف الإغلاق لا تشمل فتح الحدائق العامة والمدارس والمقاهي، مؤكدا أن سيتم فرض قواعد صارمة في وسائل النقل بعد تخفيف الحجر.ولفت إلى أن تخفيف القيود سيتم على حسب حالة انتشار كورونا في كل منطقة، مؤكدا ضرورة التعايش والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.