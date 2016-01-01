في مقدمتهم ميسي.. تعرف على نتائج كشف كورونا على لاعبي برشلونة

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صورة الخبر: ميسي
ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نتائج اختبارات فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو برشلونة، قبل البدء في التدريبات الجماعية.

وخضع نجوم البارسا وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاختبارات فيروس كورونا بعد وصولهم للنادي بالأمس.


وقالت شبكة "rac1" الإسبانية إن جميع الاختبارات التي أجريت للاعبي البارسا جاءت نتائجها سلبية بالكامل ولم يثبت إصابة أي لاعب بالفيروس التاجي.

وخضع 18 لاعبا في صفوف برشلونة و6 لاعبين من فريق الشباب للاختبارات، ضمن بروتوكول الاتحاد الإسباني لعودة النشاط.

ويستعد البارسا للعودة للتدريبات يوم الجمعة المقبلة، بمقر المدينة الرياضية للنادي تمهيدا لعودة النشاط الكروي والدوري الإسباني خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقف الدوري الإسباني، في منتصف شهر مارس الماضي بسبب ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: شبكة "rac1" الإسبانية

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