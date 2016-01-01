كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نتائج اختبارات فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو برشلونة، قبل البدء في التدريبات الجماعية.
وخضع نجوم البارسا وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاختبارات فيروس كورونا بعد وصولهم للنادي بالأمس.
وقالت شبكة "rac1" الإسبانية إن جميع الاختبارات التي أجريت للاعبي البارسا جاءت نتائجها سلبية بالكامل ولم يثبت إصابة أي لاعب بالفيروس التاجي.
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التعليقات على في مقدمتهم ميسي.. تعرف على نتائج كشف كورونا على لاعبي برشلونة
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