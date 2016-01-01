أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس الإجراءات التي تم تطبيقها إلى نهاية شهر رمضان المعظم، خلال المرحلة القادمة.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.
كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.
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التعليقات على رئيس الوزراء: حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا لنهاية شهر رمضان
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