البيت الأبيض: علاقتنا مع الصين أصبحت متوترة بسبب أزمة كورونا



علاقة الولايات المتحدة مع الصين أصبحت متوترة علاقة الولايات المتحدة مع الصين أصبحت متوترة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن علاقة الولايات المتحدة مع الصين أصبحت متوترة للغاية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي بثه موقع البيت الأبيض الرسمي: "علاقاتنا مع الصين أصبح يشوبها التوتر والتشكك لأنها عرّضت أرواح مواطنينا للخطر بسبب معالجتها الخاطئة لأزمة فيروس كورونا".



وتابعت: " لدينا أحد أقل معدلات الوفاة بفيروس كورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان".

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من جانب آخر، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها تزيف البيانات اليومية التي تصدرها لجنة الصحة الصينية بشأن وفيات فيروس كورونا لديها.وقال ترامب خلال المؤتمر: "لا أصدق الأرقام التي تصدرها الصين بشأن أعداد الوفيات بالفيروس لديها، ومن الجانب الآخر تعتبر بياناتنا دقيقة".في وقت سابق، نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، الاثنين، بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد.وكان بومبيو قد قال الأحد، إن هناك "عددا هائلا من الأدلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها مرارا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.وتروج إدارة ترامب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في ووهان أواخر العام الماضي.