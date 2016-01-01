اسنشاري نساء وتوليد يكشف عن معلومات تهم كل حامل..فيديو

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معلومات تهم كل حامل

قال الدكتور محمد منير استشارى النساء والتوليد، إن هناك أسئلة تشغل بال الكثيرات من الحوامل وتريد الإجابة الصحيحة عليها ،للأطمئنان .

وأوضح "منير" بعض من هذه الأسئلة من خلال استضافته فى موقع "صدى البلد"، وأهم هذه الأسئلة هي كم تزيد السيدة الحامل خلال فترة الحمل؟، الإجابة أن المتوسط من 10إلى 15 كيلو.

وأرجع ذلك لحسب كتلة الجسم والطول والقصر، وذلك الوزن الصحيحة أثناء الحمل.

وأشار إلى السؤال الثاني الأشهر خلال فترة الحمل.. ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولها الحامل وبالأخص التونة والكبدة؟، وما المسموح وما الممنوع؟.

إليكم تفاصيل أكثر في الفيديو...

المصدر: elbalad

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