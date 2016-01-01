أطعمة ومشروبات للتخلص من الإمساك فى رمضان

يعاني كثير من الاشخاص فى شهر رمضان من مشكلة الامساك والتى يأتي من بين اسبابها المباشرة قلة تناول الألياف الموجود في الخضار والفواكه والحبوب الكاملة وقلة شرب السوائل و قلة الحركة.
ونصحت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، بتناول المياه بوصفها أهم السوائل الصحية التي تساعد على مكافحة الإمساك والحفاظ على حركة الأمعاء نشطة ومنتظمة، إذ تضفي المياه على الفضلات الصلبة القوام المناسب الذي يساعد على دفعها خارج الجسم.
- الوقاية والعلاج من الامساك فى رمضان
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