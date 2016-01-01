فطارك من إيطاليا .. طريقة عمل اللازنيا

آخر الأخبارالأسرة والطفل › فطارك من إيطاليا .. طريقة عمل اللازنيا

صورة الخبر: طريقة عمل اللازنيا
طريقة عمل اللازنيا

يحتار الناس دائما في تحضير وجبة الافطار في شهر رمضان ويسعى البعض دائما للتنويع في اختيار الطعام وسنقدم لكي إفطار من ايطاليا واليكم طريقة تحضير اللازنيا.

طريقة عمل الازنيا
1/4 كوب زبدة
2 بصلة مفرومة
2 ثوم
3/4 كيلولحم مفروم
1ملعقة بقدونس مفروم
1/2 كيلوعصير طماطم
بشاميل
مونزاريلا
كيلو مكرونة لازانيا

- طريقة التحضير

1- تذوب الزبدة ويضاف لها البصل ويقلب حتى يصبح ذهبيا ثم يضاف اللحم المفروم والثوم ويقلب لمدة 10 دقائق.

2- يضاف البقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربةإلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة مدة 20 دقيقة.

3- يحمى الفرن على درجة متوسطة.

4- تحضر صلصة الباشاميل وتمزج مع صفار البيضة ونصف كمية الجبن المبشور.
5- في هذه الأثناء تسلق اللازانيا وتصفى.

6- يوضع ملعقة باشاميل في قعر الصينية ثم توضع طبقة لازانيا ثم تغطى بطبقة من مزيج اللحم وتتبعها طبقة من الباشاميل ويعاد هذا الترتيب على أن ينتهي بالباشاميل.

7- يرش على الوجه باقي الجبن وتوضع الصينية في الفرن مدة 40 دقيقة أو حتى يحمر سطحها جيدا

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فطارك من إيطاليا .. طريقة عمل اللازنيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19092

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager