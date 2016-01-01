تحصل بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.
حذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من استخدام القصدير في طهي الطعام لأنه مضر بالصحة ويسبب تسرب الألمنيوم للغذاء والذي ينتقل بعد الأكل للجسم.
ونصحت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها بتجنب استخدامه مع:
• الحرارة العالية (طبخ-شواء)
• مع الأغذية الحامضية
• الدهون
• التوابل
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التعليقات على نصيحة رمضانية.. تجنب استخدام أطباق الألمنيوم والقصدير في طهي الطعام
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