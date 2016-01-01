بالفيديو .. أشكال جديدة لـ تحضير القطايف في المنزل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بالفيديو .. أشكال جديدة لـ تحضير القطايف في المنزل

صورة الخبر: أشكال جديدة لـ تحضير القطايف
أشكال جديدة لـ تحضير القطايف

القطايف من الحلويات الشرقية التي تقدم في شهر رمضان الكريم، ويمكن تقديما بأكثر من طريقة، سواء بالمذاق الحلو أو الحادق، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي أشكال جديدة لتحضير القطايف في المنزل.

- القطايف السادة
يمكننا الاعتماد على تقديم القطايف سادة دون حشو سواء كانت مقلية أو نيئة، فعند الرغبة في تناولها مقرمشة دون حشو هنا تقلى وتقدم فقط، أما في حال استخدامها في الغموس على غرار البان كيك تقدم نيئة سادة دون حشو بجانب أي غموس سواء كان حلو أو حادق مثل الجبن.

- بيتزا القطايف
كل ما نحتاجه في تحضير بيتزا القطايف هو الحشو سواء كان الجبن أو بواقي اللحوم أو حتى مكسرات، ومن ثم يتم فردها على قطع القطايف النيئة دون ثنيها وغلقها ثم تدخل الفرن مفرودة سريعًا ثم تقدم كطبق ميني بيتزا لذيذ وسريع.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو .. أشكال جديدة لـ تحضير القطايف في المنزل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94845

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager