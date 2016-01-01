بالفيديو .. أشكال جديدة لـ تحضير القطايف في المنزل



أشكال جديدة لـ تحضير القطايف أشكال جديدة لـ تحضير القطايف

القطايف من الحلويات الشرقية التي تقدم في شهر رمضان الكريم، ويمكن تقديما بأكثر من طريقة، سواء بالمذاق الحلو أو الحادق، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي أشكال جديدة لتحضير القطايف في المنزل.



- القطايف السادة

يمكننا الاعتماد على تقديم القطايف سادة دون حشو سواء كانت مقلية أو نيئة، فعند الرغبة في تناولها مقرمشة دون حشو هنا تقلى وتقدم فقط، أما في حال استخدامها في الغموس على غرار البان كيك تقدم نيئة سادة دون حشو بجانب أي غموس سواء كان حلو أو حادق مثل الجبن.



- بيتزا القطايف

كل ما نحتاجه في تحضير بيتزا القطايف هو الحشو سواء كان الجبن أو بواقي اللحوم أو حتى مكسرات، ومن ثم يتم فردها على قطع القطايف النيئة دون ثنيها وغلقها ثم تدخل الفرن مفرودة سريعًا ثم تقدم كطبق ميني بيتزا لذيذ وسريع.

