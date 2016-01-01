

طريقة عمل رواني للشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل رواني للشيف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل رواني بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير روانى

كوب دقيق

كوب سميد

5 بيضة

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

باكو بيكنج بودر

شربات

جوز هند



طريقة عمل روانى

* امزجى السكر والبيض والفانيليا جيدا ثم اخلطي الدقيق و دقيق السميد و البيكنج بودر و ضيفيهم بالتدريج مع التقليب من تحت لفوق

* اسكبى الخليط فى صينية مدهونة ثم أدخلى الروانى الفرن حتى النضج

* اسقى الروانى بالشربات ثم زينى الروانى بجوز الهند وقدميه

