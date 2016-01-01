طريقة تحضير البسبوسة بالسيرب البارد.. فيديو

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البسبوسة

تعد البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية والمرتبطة بشهر رمضان الكريم، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك طريقة تحضير البسبوسة بالسيرب البارد، وبطريقة مميزة، باستخدام مكونات موجودة داخل منزلك، وفيما يلي سننقل لكم الوصفة بالتفصيل..

وقت التحضير : 14 دقيقة
وقت الطهي : 30 دقيقة
تكفي لـ : 6 أشخاص

بالرغم من معرفتك بطريقة عمل البسبوسة، إلا أننا لا نحصل على نفس مذاق البسبوسة الجاهزة، ولكن بإتباع هذه الوصفة سوف تحصلين على نفس مذاق محلات الحلوى الشهيرة، وسوف تنال إعجاب أطفالك و عائلتك بأكملها.


طريقة عمل البسبوسة بالسيرب البارد

مقادير البسبوسة بالسيرب البارد:



كيلو سميد
ربع كيلو سمنة

نصف كوب جوز هند

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2كوب سكر

ربع لتر حليب دافئ

(السيرب)

كيلو سكر

نصف لتر ماء

3 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

(للتبريد)

2 كوب ماء بارد



طريقة تحضير البسبوسة بالسيرب البارد:

1- نحضر حلة ونضع بها الحليب والسمنة والسكر، ونضع الحلة على النار ونقلب جيدًا حتى تدفأ ثم نضع جوز الهند على السميد، ونخلطهم جيدًا ببعض.



2- ثم نرفع الحلة من على النار، وننزل بها على السميد المخلوط بجوز الهند، ونقلب بأطراف الأصابع حتى يتشرب السميد من السمنة والحليب ونضع 4 ملاعق من السيرب الثقيل.



3- نضيفها للخليط ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة، ويمكن وضع دهن الصينية بالسمنة مع إضافة سيرب ثقيل ثم نضع البسبوسة في الصينية، ونساوي جيدًا باليد وللحصول على بسبوسة مرملة، مثل المحلات نصدم الصينية بالرخامة عدة مرات، وذلك حتى يخرج منها الهواء.



4- ثم نضعها في فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 250 حتى تمام التسوية، وعند خروجها من الفرن نضيف السيرب وهو بارد.

المصدر: elbalad

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