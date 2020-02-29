تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.

ستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوى

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