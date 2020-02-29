

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 746 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 746 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بقيمة 5 جنيهات لتسجل 746 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر خام الذهب عالمياً فوق 1700 دولار للأوقية.



أسعار الذهب اليوم ..



عيار 18 : 639.40 جنيه

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عيار 21 : 746 جنيهاعيار 24 : 852.55 جنيهالجنيه الذهب : 5968 جنيهالسعر العالمي : 1708 دولارانخفضت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أول أمس الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18 % العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.وكسب الذهب أيضا 12 % منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس