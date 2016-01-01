هل كانت هناك غيرة بين زوجات الرسول ؟



زوجات الرسول زوجات الرسول

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، إن حياة زوجات الرسول شهدت غيرة بينهن.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد «الغيرة بين زوجات الرسول كانت مرة ولهن الحق فهن كانوا مع سيد الخلق».



وأضافت «الرسول جعل من بيته بيتا للحب والمودة والتعمير وإيواء الضعفاء»، مناشدة بالاقتداء بتعامل الرسول مع نسائه لاستيعاب المرأة بأخطائها وضعفها.

وأردفت «القوامة تعني قيادة البيت وتحمل مسؤوليتها في الإنفاق والإدارة والقدوة، ولها ضوابط نفسية وأخلاقية واجتماعية».

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وفى وقت سابق قدمت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، خالص العزاء إلى أسر الشهداء الذين راحوا ضحية الدفاع عن الوطن.ووجهت حديثها خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أمهات الشهداء قائلة: «يا بختكم لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالي بعز في الدنيا ولقاء مع الشهداء في الجنة».وتابعت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن الشهيد يشفع بسبعين من أهله وأقاربه يوم القيامة ويأخذهم معه إلى الجنة.وطالب من أمهات الشهداء بعدم الحزن على أولادهم فقد ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع الخير، ونصحت أمهات الشهداء بقراءة القرآن للشهداء والدوام على الدعاء لهم.