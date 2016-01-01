هل كانت هناك غيرة بين زوجات الرسول ؟

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، إن حياة زوجات الرسول شهدت غيرة بينهن.
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد «الغيرة بين زوجات الرسول كانت مرة ولهن الحق فهن كانوا مع سيد الخلق».
وأضافت «الرسول جعل من بيته بيتا للحب والمودة والتعمير وإيواء الضعفاء»، مناشدة بالاقتداء بتعامل الرسول مع نسائه لاستيعاب المرأة بأخطائها وضعفها.
وأردفت «القوامة تعني قيادة البيت وتحمل مسؤوليتها في الإنفاق والإدارة والقدوة، ولها ضوابط نفسية وأخلاقية واجتماعية».
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